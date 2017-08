Ser “Latin Lover” según Vadhir Derbez

En “How to be a Latin Lover” Vadhir Derbez y su padre Eugenio Derbez interpretan el mismo papel en escenas distintas: ser Máximo, el “Latin Lover” de la película (con unas décadas y libras de diferencia). Y para resaltar más sus encantos con el afán de atrapar más chicas (de dinero por supuesto), pues se tienen que enfundar en un pequeñito Speedo amarillo y lucirse ante las damas antes de dar una clavado matador a una piscina.

Y así Vadhir Derbez, interpretando a un joven en sus pininos conquistadores, es como como los espectadores conocen a Máximo, el personaje principal de la comedia “How to be a Latin Lover”, que sale en DVD, Blu-ray y otros formatos digitales este próximo 15 de agosto.

Protagonizada principalmente por Eugenio Derbez, esta comedia hablada en inglés con algunos diálogos en español, está clasificada como PG-13 por humo subido de todo y referencias sexuales.

La película es la historia de Máximo, un “Latin Lover” algo envejecido y muy consentido a quien su amante repentinamente lo abandona y no le queda de otra que mudarse a la casa de su hermana Sara (Salma Hayek) y de Hugo (Raphael Alejandro), el hijo de diez años de ella.

Con ocasión del lanzamiento de la versión DVD de la comedia, Vadhir Derbez, músico y actor, conversó vía telefónica con La Prensa sobre su papel en la comedia, cómo es trabajar con su padre y lo que significa ser un “Latin Lover”.

El papel de Vadhir Derbez es corto pero se habló mucho de él. “Se habló mucho en las redes sociales y fue muy divertido en general”, contó Derbez.

Se habló porque tuvo que meterse en el pequeño Speedo amarillo. Y sobre qué se necesita para meterse en un bañador tan pequeño, Vadhir responde: “Definitivamente tener buen cuerpo y actitud, definitivamente, actitud”.

Su natural parecido con su padre Eugenio le fue perfecto para retratar al musculoso Máximo de unos 21 años. ¿Tú papá se miraba cómo tú a los 21 años?, le preguntamos. “¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah, no sé! ¡¡Je je je!, creo que a los 21 no tanto”, nos responde.

Una vez el joven Máximo logra su conquista la película pasa a mostrarnos al madurito Máximo (Eugenio Derbez) en su nueva y repentina situación de “pobreza”.

Es aquí donde entran en la película la participación de Salma Hayek como Sara, su hermana, que le aterriza un poco; Hugo, el niño de diez años, que le añade ternura; Rob Lowe, el sexi amigote de las mismas andadas; Kristin Bell, la compañera de trabajo y Rob Corddry, el malencarado conductor de limosina de la mítica Raquel Welch, una viuda con dinero.

Familia y atractivo

Sobre trabajar con su padre, que es actualmente una de las más conocidas figuras mexicanas en el cine gracias a películas como “Instructions Not Included”, Vadhir cuenta que es un trabajo exigente. “Él es muy perfeccionista en lo que hace, pero yo siento que las correcciones que él haga son muy acertadas, entonces me siento tranquilo cuando trabajo con él… aunque no me tocó hacer una escena directamente con él pues tenerlo en el set es lindo”.

Sobre planes conjuntos con su padre, su hermana Aislinn y su hermano de aparecer en una producción juntos no hay por el momento, cuenta. “Ahorita no hay planes, pero siento que a la gente les gustaría vernos en un proyecto así, sería bueno hacerlo”.

Pero por su parte, Vadhir Derbez está más concentrado en su música. “Por ahorita estoy dándole duro a la música, entonces invito a que se metan a YouTube, Spotify o iTunes para que escuchen mi proyecto”, invitó el joven.

Entre otras películas en las cuales ha participado figuran “3 Idiotas”, “Ladrones”, “No se aceptan devoluciones”, entre otros proyectos.

Y ahora bien sobre el meollo del asunto: “ser un Latin Lover”, Vadhir afirma que es algo real: “Ser un ‘Latin Lover’ es un actitud, deber ser seguro, demostrar lo que quiere, tener actitud, tener confianza en sí mismo”.

Y ya que el “Latin Lover” de la película es estilo años setentas, Vadhir agrega que uno actual siempre mantendría esa confianza en sí mismo, pero estaría muy ocupado con las redes sociales.

La película “es un film para pasársela bien, para pasar un buen rato, para llevarse un gran mensaje, no es una comedia hueca, yo creo que deja pensando en la familia, tiene muy buenos valores y aparte te está haciendo reír”, finaliza Vadhir Derbez.

El DVD, Blu-Ray y Digital HD de “How to be a Latin Lover” trae consigo: Escenas eliminadas, el corto “Show Me Your Sexy! Learning to be a Latin Lover” y el corto “A Little Help from My Friends”. Y sobre todo el slogan: “La edad es un número, sentirse sexy es eterno”.