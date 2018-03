Los hijos de la Reina de la Banda Jenni Rivera siguen sus pasos con el reality show “The Riveras”

“The Riveras” estrenarán la tercera temporada de su reality show el 11 de marzo por UNIVERSO a las 10 p.m./9 C. Esta será una temporada de 14 episodios en donde el público podrá ver como Chiquis, Jacquie, Mike, Jenicka y Johnny enfrentan nuevas situaciones, al igual, empiezan nuevos proyectos tanto laborales y personales.

El reality show refleja la diversidad en Estados Unidos, al igual es el único programa en inglés en donde una familia hispana tiene mucho rating.

En rueda de prensa telefónica, la familia Rivera habló sobre la importancia de la unión familiar y como cada uno de ellos se apoya mutuamente sin importar las diferencias.

Chiquis demostrará cómo se está enfocando en su carrera de música con su disco “Entre Botellas”. También el público verá cómo va evolucionando su vida amorosa; ya que en esta temporada ella y su pareja tocarán temas como el matrimonio y la posibilidad de tener hijos en el futuro.

Al preguntarles cuál ha sido la clave para seguir siendo una familia unida a pesar de todas las indiferencias Chiquis dijo que Jacquie ha sido la clave.

“Creo que la clave es Jacquie. Para que sepan es comunicación entre nosotros y no esperamos que ninguno de nosotros sea como creemos, pero los dejamos ser como son y nos amamos. La comunicación entre nosotros es bien importante para quedarnos unidos”, afirmó Chiquis.

En la vida de Jacquie están sucediendo demasiadas cosas buenas, pero también malas. En esta temporada los televidentes vivirán con ella su divorcio, pero también verán como eso no la derrumba. Al contrario, esta situación le ha dado fuerzas para poder salir adelante.

Ahora podrán ver como ella iniciará una carrera en la industria del modelaje y cómo la pérdida de peso le ha dado fuerza para seguir adelante.

“La perdida de peso no es nada fácil. Todos los días es un reto, no sigo una dieta, más bien cambias tu forma de pensar. Yo llegué a la conclusión que usaba la comida para sentirme mejor o para llenar ese vacío y para no sentir. Tuve que sanar emocionalmente para poder seguir pero hubo días que no quería levantarme, que no quería preparar mis comidas y no quería hacer nada. Al lograr esta meta quiero ponerme más metas”, contó Jacquie.

En la vida de Mike el televidente podrá ver como en su vida de papá soltero vive nuevos retos con su hija Luna, quien tiene autismo.

Durante esta temporada Jenicka regresa a vivir con su hermana Chiquis y empieza su carrera de modelaje. Ella habló un poquito sobre lo que quiere sacar de su nueva carrera y el mensaje que quiere dar al hacer esto.

“Creo que lo que quiero obtener y dar a otras personas es confianza. Lo aprendí en el camino con solo abrazarme a mí mismo y me gustaría enviar el mismo mensaje, porque no es fácil modelar en general y ser una modelo de talla grande es difícil y no soy una experta y no he comenzado completamente. Solo lo estoy probando y veo cómo funciona, pero estoy obteniendo confianza y aprendiendo a amar cada parte de mí”, explicó Jenicka.

El hijo más chico de Jenni Rivera, Johnny, en los últimos meses ha estado pasando por cambios importantes en su vida personal ya que a través de sus redes sociales dio a conocer que es homosexual al subir una foto con su novio Joaquín.

“Tengo un muy buen ejemplo de mi mamá, ya que ella siempre ha sido muy honesta y transparente y yo quiero hacer lo mismo. Van a ver en la temporada cómo obtuve ese valor para hablar de mi novio y presentarlo a la familia. ¡Estoy muy feliz ahorita!”, añadió Johhny.

No se pierdan la tercera temporada de “The Riveras” este 11 de marzo por UNIVERSO a las 10 p.m./9 C.