Horacio Pancheri prueba suerte en México y es exitoso 

Por Nathaly Cruz

El actor argentino Horacio Pancheri se mudó a la ciudad de México hace cinco años para probar suerte en la actuación. Dejando todo en su país natal, Pancheri llegó con una maleta a México y sin nada más.

Recientemente visitó la ciudad de San Antonio, y brindó una entrevista a La Prensa en donde habló sobre su carrera artística.

Pancheri llegó a México cuando tenía 30 años y fue gracias a que le aconsejaron que debía probar suerte en México. Aunque él tenía miedo de irse de Argentina, decidió intentarlo ya que no tenía nada que perder.

“Fue raro porque yo trabajé de mis 20 años a mis 30 años como modelo en Argentina y trabajaba para muchos clientes mexicanos. Entonces me decían ‘tu perfil puede funcionar mucho en México’. Yo decía no, estoy en Argentina muy bien, muy tranquilo, me daba miedo salir de mi zona de confort. Tenía a mi familia, a mis amigos y me estaba yendo muy bien”, contó Pancheri.

Pancheri agregó que sentía miedo al llegar a México y miedo al fracaso.

“Dije: a los 30 años me voy a probar suerte y dejó todo. Me voy con mi maleta y si no, me regreso, pero por lo menos intenté en otro lugar; no me quedé con el sabor amargo. Entonces me lancé con mi maleta y me encantó México”, recordó el joven.

Un actor siempre se enfrenta a muchos obstáculos durante su carrera. Esto no fue la excepción para Pancheri, ya que al llegar a México tuvo que luchar mucho para obtener un protagónico en una novela; pero fue la fuerza que le dio su hijo la que le hizo seguir luchando.

“Pues llegué a México sin conocer a nadie. Conocía a una manager de modelos, Glenda Reyna, ella me dijo ‘vente a mi agencia a trabajar en lo que te salen cosas de actor’. Empecé con ella hacer comerciales y así escalando empecé a conocer gente, a mi maestro René Pereyra, él me ha ayudó muchísimo. Al poco tiempo de estar en México fui papá. El tener a mi hijo lejos me daba muchísima fuerza para darle para adelante, para su futuro. Lo más importante es eso, mi hijo”, expresó el actor argentino.

René Pereyra ha sido y sigue siendo alguien muy importante en su carrera. Pancheri empezó a tomar cursos de actuación con él y en ese momento se enamoró de la actuación. Luego formó parte del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

“Mi carrera como actor inició en Argentina con algunos cursos que estaba tomando, pero realmente fuerte en México. Cuando llegué hace cinco años empecé a estudiar actuación con René Pereyra, quien me enseñó muchas bases de la actuación. Luego entré a Televisa, al CEA, que es un curso que hacen de seis meses, intensivo, y cuando salí de ahí empecé a grabar novelas y ya llevo cuatro novelas con Televisa y muy contento”, relató.

Al preguntarle si en algún momento pensó dejar todo y regresarse a su país respondió que fue difícil, ya que pasaban meses sin que tuviera algo fijo.

“Fue difícil en algunas partes ya que fueron casi diez meses que casi no tenía trabajo y luego entré a una novela y de pasar a otra novela pasaron unos cuatro, cinco meses de no tener trabajo. Es una carrera muy bonita pero muy inestable, muy difícil, hoy trabajas mañana no. Vengo de hacer un protagónico entonces estoy descansando pero también estoy en una incertidumbre de que va a pasar mañana”, comentó el argentino.

Como lo es en todas las carreras, es muy importante que uno se prepare ya que siempre va a haber mucha competencia. Pancheri expresó lo importante que es para un actor estarse preparando siempre.

“En la actuación hay muchos actores que vienen por ejemplo del modelaje, por ejemplo yo salía en muchos comerciales y entonces se te abren muchas puertas. Pero después, si tú no tienes un talento para mantener eso, eso te puede durar poco y la belleza no está para toda la vida. Vienen los jóvenes que arrasan y si no tienes talento, si no estás preparado, si no estudias, si no lees, si no vas al teatro, si no vas al cine, si no vas a los museos y no te preparas culturalmente te pasan por arriba”.

Pancheri continúo hablando sobre cómo el músculo de un actor es su cabeza y por eso es tan importante que un artista siempre esté tomando cursos para prepararse.

“El actor tiene que estudiar y preparase porque el músculo del actor es la cabeza, son las emociones. Como el deportista que va al gimnasio y entrena el músculo para estar fuerte, bueno el actor entrena las emociones. Vas a los talleres para trabajar distintas técnicas que te sirvan a ti para trabajar en escenas que tengas que estar muy enojado, en escenas que tengas que llorar. Para saber cómo concentrarte para que te afecte a ti emocionalmente, lo sientas y se lo puedas transmitir al público. Yo termino de trabajar y pongo a estudiar otra vez”, señaló.

Actualmente Horacio Pancheri acaba de terminar de grabar una novela en México con Televisa llamada “En Tierra Salvajes”, en donde su personaje, Sergio Otero, es uno de los protagonistas.

“La novela se llama ‘En Tierra Salvajes’. Somos tres hermanos protagonistas que se enamoran de la misma mujer, yo soy el más chico de los tres, soy Sergio Otero, quien es médico. Cuando mi hermano más grande llega al pueblo con Isabel, Claudia Álvarez, llega al pueblo porque tiene problemas de asma y como yo soy médico, especialista en eso, la atiendo. Luego con el paso de la historia van cambiando muchas cosas, me voy enamorando. Una historia original que escribió la gente de ‘Velvet’, y ‘Gran Hotel’, escribieron esta gran historia”, relató.

De acuerdo a Pancheri la novela se estrenará en Estados Unidos en octubre o en noviembre a través de Univisión. También ha participado en “El color de la pasión”, “La sombra del pasado” y en “Un camino hacia el destino”.

Vida personal

Pancheri continuó la entrevista conversando sobre qué tan fácil es que una persona se descontrole en este miedo y cómo le hace él para evitar eso.

“Con los pies en la tierra, en la madurez que te da la familia, no descontrolarte en este medio que es muy fácil descontrolarse en la fiesta. Todo mundo te conoce y te invitan a todos lados. En mi caso me quedo mucho en mi casa, soy muy reservado con mis amigos, con mi gente íntima, con mi novia Pau”, explicó.

Siendo actor uno está expuesto a las críticas y a que la prensa en general invente cosas sobre tu vida personal. Por eso, el actor explica cómo le hace para no engancharse en estas críticas que recibe a través de las redes sociales.

“La gente siempre es buena onda pero siempre hay gente que escribe estupideces pero son cuentas falsas que se abren nada más para molestar. Yo casi nunca leo a esa gente falsa y cuando las leo las bloqueo. Si es difícil manejar eso, trato de no engancharme. La prensa también, los fans malos se entiende por qué es gente que está ahí para molestar. Pero la prensa, que son gente que estudió, que sabe y que ya se ponga a hablar mal o inventar noticias y roba fotos de nuestras (Horacio y Paulina) redes sociales para inventar una noticia falsa pues ahí está difícil, entonces ¿qué haces? Si la gente tira buena onda bien y los que tiran mala onda bendiciones para ellos”.

Pancheri continuó la entrevista aconsejando a todos los que desean ser actores.

“El consejo que les puedo dar de mi experiencia y de lo que yo viví es nunca bajar los brazos. Que los sueños siempre se cumplen, que hay que intentarlo siempre, no hay que quedarse con las ganas. Siempre digo los tiempos de Dios son perfectos, si es para ti es para ti y si no, no. Estar con el objetivo claro de lo que uno quiere en la vida, darle para adelante y si quieres ser actor estudiar, preparase para eso, enfocarse”, definió.

El actor argentino está muy agradecido con México, con Televisa y con todos quienes lo han ayudado llegar adonde está. Desea seguir expandiéndose a través del cine, teatro o lo que le salga.

“Me quiero seguir expandiendo a teatro, a cine, no me quiero enfocar en una sola cosa. No quiero estar cerrado a ser protagonista de Televisa, o sea me fue muy bien me abrieron las puertas en la empresa estoy muy agradecido. Muy feliz en México”, finalizó.

Horacio Pancheri los invita a que lo sigan en sus redes sociales, Instagram: horaciopancheri, Twitter: @pancherihoracio y en Facebook: Horacio Pancheri oficial.