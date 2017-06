Chase hosting bilingual job fair in San Antonio on June 27 for about 100 positions

Chase has approximately 100 bilingual job openings for individuals who speak Spanish with at least one year of experience in phone or face-to-face customer service.

The financial institution is hiring for positions at Chase’s San Antonio Corporate Center in Stone Oak. Opportunities include specialist call center jobs in customer service, fraud, claims and various other departments.

Before attending the job fair, interested candidates must apply online at job #170065139 at chase.com/careers, and complete the online Spanish Language Assessment.

The bilingual job fair will be held on June 27 from 9 a.m. to 6 p.m. at the San Antonio Corporate Center, 20855 Stone Oak Parkway, Building A, San Antonio, Texas. Parking will be available in the Visitor Lot and Lots A, B, C or D in front of Building A.

Chase tendrá feria de trabajos el 27 de junio en San Antonio para empleados bilingues

Chase tiene unos 100 puestos de trabajos bilingües para las personas que hablan español con al menos un año de experiencia en servicio al cliente sobre el teléfono o cara-a-cara.

La institución financiera está contratando para puestos en Chase en el San Antonio Corporate Center en Stone Oak. Las oportunidades incluyen trabajos de especialistas en el centro de llamada en atención al cliente, fraude, reclamaciones y otros departamentos.

Antes de asistir a la feria de empleo, los candidatos interesados deben aplicar por internet en trabajo número 170065139 en chase.com/careers y completar por internet la evaluación del idioma español.

La feria bilingüe de empleo se celebrará el 27 de junio de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Chase San Antonio Corporate Center, 20855 Stone Oak Parkway, Edificio A, San Antonio, Texas. Estacionamiento será disponible en el lote de visitantes (Visitor Lot) y Lotes A, B, C o D en frente del Edificio A.