Carolina Vela cumple uno de sus sueños al conducir “¡Cuéntame Más!” por UniMás

Por Nathaly Cruz

Cuando la vida te cambia tus planes y de repente tienes que dejar tu casa, tus amigos, la vida cambia por completo. Esta fue la fuerte realidad de Carolina Vela, co-conductora, junto a Jesse Lechuga, del nuevo programa de Univisión “¡Cuéntame Más!” y ganadora de dos premios Emmys (2017).

Nacida en Laredo, Texas y creada en Nuevo Laredo, México, Vela tuvo que dejar su hogar cuando cursaba su primer año en Laredo Community College debido a la inseguridad. Su nivel de inglés era muy básico y por esa razón tenía mucho miedo de hacer una carrera en inglés, cabe decir que tampoco tenía la menor idea que quería estudiar.

En una entrevista con La Prensa, Vela nos habló sobre su camino para llegar adonde está y deja claro que la perseverancia ha sido clave para poder cumplir sus objetivos laborales. Asimismo, Vela asegura que hoy en día la educación es clave para ser una persona exitosa.

“Yo llego a San Antonio cuando tengo 20 años porque la situación en Nuevo Laredo estaba muy peligrosa porque los carteles se estaban peleando por la plaza. Entonces, de un día para el otro, me habla mi papá y me dice: “¿Todavía te puedes registrar para clases de la universidad en San Antonio?” y yo no sé”, recordó Vela.

Al mudarse a San Antonio, Vela se inscribió a San Antonio Community College (SAC) y escogió la carrera de comunicación sin tener la menor idea en qué iba a trabajar al graduarse.

Al llegar al Departamento de Comunicación fue “rechazada” ya que su inglés no era muy bueno, pero eso no fue un impedimento para no estudiar, al contrario le dio mucha fuerza.

“Llego al Departamento de Comunicación y les digo: ‘Vengo a inscribirme para las clases de comunicación’ y me pregunta: ‘¿Qué vas a hacer con comunicación?’ y le respondí: ‘Pues no sé, por eso vengo a preguntar’ y me dijo: ‘Con ese inglés…’. Me quedé callada me volteé y me salí llorando, le hable a mis papás y les dije: ‘Me quiero regresar’. Mi papá me dijo: ‘Te vas a regresar y te vas a inscribir, no sé cómo le vas a hacer y no me vas a salir que no vas a estudiar’. Total, llego al estacionamiento y la grúa se había llevado mi coche. Fue un día fatal”, relató Vela.

La conductora no dejó que ese “no” la tumbara; al contrario, regresó al siguiente día en donde le explicaron todo lo que la carrera de comunicación ofrece y es cuando Vela decidió enfocarse en el periodismo.

En SAC, Vela escribía para el periódico “The Ranger”, donde recuerda que a sus compañeros les editaban las notas unas 2-4 veces y a ella entre 7-10 veces, debido a su inglés.

Al transferirse a Texas A&M San Antonio uno de los requisitos era hacer prácticas y ella escogió realizarla en la cadena hispana Univisión.

“Parte del programa de Texas A&M San Antonio era ser ‘intern’ en Univisión. Empecé como ‘intern’ en asignaciones, después me fui a ayudar a los reporteros. Luego pasa tiempo y en julio 2014 me habla Roland para pedirme ayuda con unos segmentos de “Despierta San Antonio”.

“¡Cuéntame Más!”

Al hacer los segmentos de “Despierta San Antonio”, Vela entra como freelancer a Univisión y, después de graduarse, ya entra de tiempo completo a la cadena. Su sueño a largo plazo era ser conductora de un programa de entretenimiento nacional y eso se hizo realidad hace un año con el programa “¡Cuéntame Más!”; un programa de entretenimiento con enfoque en la música.

“Nosotros lo (el programa) grabamos creyendo que era solo para aquí, para nuestro General Manager, quien es Chris Morris. Pasa el tiempo y de repente nos dicen: ‘Vamos a mandar el segmento que ustedes (Jesse Lechuga y Carolina Vela) grabaron a la cadena, porque nos están pidiendo ideas de mercados locales’. Tanto les encantó la interacción y todo que nos dijeron vamos a usar ese programa nacional”, añadió.

De acuerdo a Vela, “¡Cuéntame Más!” lleva aproximadamente 20 programas en donde ha tenido la oportunidad de entrevistar a artistas que admira mucho, como Emmanuel, J Balvin, entre otros. Asimismo, la mexicoamericana asegura y aconseja a todos esos jóvenes a que no dejen la escuela, al contrario, que siempre luchen por sus sueños sin importar cuantos ‘nos’ les digan.

“Es muy importante que estudien, a mí nunca me gustó la escuela. Mis ‘grados’ (calificaciones) nunca fueron los mejores hasta que encontré comunicación. Para muchos es muy fácil porque nacen sabiendo lo que quieren, pero para otros es más complicado como para mí, me tomó tiempo. Pero logré graduarme a los 23 años. ¡Es muy importante la educación de verdad! Nadie te va a dar mejor escuela que sí misma, al estar sola maduras de una manera increíble”, finalizó Vela.

Para este 2018 el programa estará lleno de muchas sorpresas ya que Carolina Vega y Jesse Lechuga piensan agregar nuevas actividades pero sin perder el objetivo de agradar al televidente.

No te pierdas el nuevo innovador programa “¡Cuéntame Más!”, que te acerca a todos tus artistas favoritos todos los viernes a las 4 p.m. CT por UniMás.