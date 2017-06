Anthony De La Torre brilla como el joven Jack Sparrow

El secreto mejor guardado por Walt Disney Pictures es revelado ahora que “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” ha batido record en taquilla con un recaudo de 300 millones de dólares durante su primera semana de estreno.

La compañía ha anunciado que el actor y músico Anthony De La Torre interpretará el papel del joven Jack Sparrow.

De La Torre hace su aparición en una historia anterior sobre el “joven Jack” en la muy esperada quinta entrega de la exitosa franquicia cinematográfica.

De La Torre, que tiene un gran parecido con un joven Johnny Depp, publicó una foto de sí mismo en el tráiler de la película disfrazado del “Joven Jack” en Facebook con el título: “La noticia ha sido revelada… Soy el joven Jack Sparrow en Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Contar con la colaboración de Johnny Depp en la creación de este personaje fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida”.

La novia de De La Torre, Lana Condor, actriz de X-Men: Apocalypse, lo acompañó en la alfombra roja en el estreno de Piratas del Caribe en Los Ángeles.

La respuesta mediática fue positiva, tal es el caso de la prestigiosa publicación norteamericana Life & Style que tituló: “Estamos viendo Piratas del Caribe 5. Como el joven Jack Sparrow, Anthony De La Torre” y Perez Hilton exaltando: “OMG, esta elección para interpretar un joven Johnny Depp en el Nuevo Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales ¡dio en el clavo!”.

Anthony De La Torre es de segunda generación cubano-americana y nacido en Bowling Green, Ohio.

También es líder de su banda de rock homónima DE LA TORRE. Anthony ha estado grabando su álbum debut “Matador” con el productor ganador de varios premios Grammy, Desmond Child y con su banda acaban de lanzar de forma independiente su segundo single “Paradise”.

Anthony debuta en el cine como el joven Jack Sparrow en “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” e interpreta al baterista “Hellhammer” de la banda de black metal “Mayhem” en el thriller biográfico de Jonas Åkerlund &Ridley Scott Lords of Chaos (2017), que actualmente se encuentra en post-producción. También toca la batería en el videoclip “ManUNkind” de Metallica con el elenco de Lords of Chaos.

Anthony protagonizará la próxima parodia de terror adolescente de Greg Lamberson, “Johnny Gruesome (2017)” que ya fue rodada.

De La Torre realizó su debut en televisión en el papel del latino Anthony Del Rey en la exitosa comedia de Nickelodeon “100 Cosas que hacer antes de la escuela secundaria (2016)”.