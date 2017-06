Zambullida al mundo de las ballenas

Que en el relato bíblico a Jonás se lo tragó una ballena; que en Moby Dick el capitán Ahab busca revancha contra el cetáceo blanco; que Willy, la orca, fue liberada. Las ballenas, los mamíferos más grandes del mundo, son unos enormes y fascinantes misterios marinos que nadan también dentro de la imaginación humana.

Y para conocer más sobre su biología, mundo acuático, su relación con los humanos y desafíos el Witte Museum tiene ya abierta la exhibición “Whales. Giants of the Deep” (Ballenas, Gigantes de las Profundidades).

Abierta durante todo el verano (hasta el 4 de septiembre), como lo dice su nombre, “Whales. Giants of the Deep”, aquí todo (o casi todo) es de gran tamaño y de enorme importancia.

La exposición pertenece y ha sido desarrollada por Museo de New Zealand Te Papa Tongarewa, por lo que el arco que da bienvenida a la exposición es una decoración típica de la cultura Maorí, muy relacionada con el mundo ballenero, en el Pacífico Sur.

El enorme esqueleto de un cachalote es el corazón geográfico de la exhibición; en cuyos alrededores se hace un recorrido interactivo por diversos aspectos de la vida de las ballenas en general: su mitología en la cultura del Pacífico Sur, artesanías hechas con huesos y dientes (desde collares hasta ornamentos para casas), esqueletos y cráneos prehistóricos de cetáceos, gráficos e imágenes que cuentan la historia de la tradición ballenera de dicha región del mundo.

Ver, tocar, nadar

¿Quién puede tener el corazón más grande que una ballena? Nadie. Por eso que la réplica a tamaño real del corazón de una ballena azul es un impresionante pequeño juego para niños y grandes.

Con diversos recursos digitales, los visitantes pueden sentir cómo es nadar en las profundidades desde el punto de vista de estos mamíferos; también escuchar, en la Cámara de Sonido, las voces de ocho especies; conocer su forma de reproducción y a través de la voz y texto científicos aprender cómo estas criaturas se convirtieron de animales de tierra a criaturas del mar.

¿Y sabían que en el Golfo de México nadan hasta 25 tipos de ballenas? Un detallado mapa presenta todos los cetáceos que surcan las playas más cercanas de Texas. Y juntito al mapa la tienda de recuerdos ofrece curiosos peluches de distintos tipos de ballenas y delfines, los cuales también tienen un sector dedicado a ellos en la exhibición.

“Estamos muy emocionados de tener esta exhibición”, anunció Marise McDermott, presidenta y CEO del Witte Museum, añadiendo que Texas es el último lugar del país donde la exhibición estará antes de partir a Canadá.

McDermott enfatizó que “Whales. Giants of the Deep” es una exhibición que trata sobre la diversidad y que comunica también los “los serios desafíos que encaran los océanos”, que deben ser cuidados.

“Whales. Giants of the Deep” está desplegada en el Mays Family Center.

Entre otras actividades informativas relacionadas a esta exhibición figura la ponencia Dr. Larry McKinney, director ejecutivo del Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies, “There be Whales… in the Gulf of Mexico: Who Knew” el miércoles 14 de junio a las 6:30 p.m, entre otras. Para más información de otros eventos relacionados y compra de boletos llame al (210) 357-1900 o visite www.WitteMuseum.org

The Witte Museum está ubicado en 3801 Broadway, San Antonio, Texas 78209.

Los boletos de entrada general al museo son de $20 por persona.$25 (Anytime ticket) para incluir “Whales: Giants of the Deep”).