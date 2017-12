Museo Witte anuncia dos exhibiciones para el Tricentenario de San Antonio

“Gathering at the Waters: 12,000 Years of People” y “Confluence and Culture: 300 Years of San Antonio” son las dos nuevas exhibiciones que The Witte Museum estrenará en enero y marzo, respectivamente, de 2018.

La primera será inaugurada el sábado 13 de enero de 2018. En “Gathering at the Waters” (Reuniéndose en las Aguas) se “explorará cómo la cuenca del Río San Antonio sirvió de fuente de vida para los habitantes prehistóricos. Los visitantes aprenderán cómo 12,000 años de cambio climático impactaron a los cazadores y recolectores prehistóricos y les hizo moverse en busca de alimento y otros recursos críticos y cómo el Río San Antonio jugó un rol fundamental en el comercio y asentamiento”, explica The Witte en comunicado de prensa. Esta exhibición cerrará sus visitas el 1 de julio de 2018.

La segunda exhibición, “Confluence and Culture: 300 Years of San Antonio History” (Confluencia y Cultura), abrirá el 3 de marzo de 2018 y estará abierta para visitas del público hasta el 6 de enero de 2019. En ella presentará la historia antigua de lo que ahora se conoce como San Antonio.

“Celebra el Tricentenario con una exhibición multifacética que retrata a San Antonio como el centro de la frontera, bajo muchas banderas, durante tres siglos. Los visitantes experimentarán cómo los primeros asentamientos españoles en San Antonio influyeron el diseño y el desarrollo económico y cultural hasta los tiempos modernos. Siete envolventes galerías que incluyen experiencias interactivas, una galería teatral, artefactos históricos, documentos y una foto-historia real aumentada de la Batalla de El Álamo”, anuncia el museo.

“Gathering at the Waters: 12,000 Years of People” es presentada por San Antonio River Authority y patrocinada por John L. Santikos Charitable Foundation of the San Antonio Area Foundation y Elizabeth y Robert R. Lende.

“Confluence and Culture: 300 Years of San Antonio History” es presentada por John L. Santikos Charitable Foundation y apoyada por Texas A&M University-San Antonio.

The Witte Museum está ubicado en 3801 Broadway St., San Antonio, TX 78209. Más información al (210) 357-1900. www.wittemuseum.org

