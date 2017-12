Miguel Sagaz, el actor mexicano que fue parte de una “American Horror Story”

El siete es un número de suerte para el actor mexicano Miguel Sagaz este año, pues logró uno de los papeles más importantes de sus carrera al participar en la séptima temporada de “American Horror Story: Cult” (FX), que finalizó en noviembre pasado; y lo concretó en el séptimo episodio “Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag”.

En el episodio, Sagaz encarnó a Bruce, un miembro del ejército que es víctima de abuso sexual en las barracas y es dado de baja por deshonor debido a su preferencia sexual.

Miguel Sagaz, actor y periodista de entretenimiento con experiencia en E! y Univisión, conversó vía teléfono con La Prensa de San Antonio sobre la tensión emocional de su personaje, el clásico del horror en televisión que es “American Horror Story” y su carrera actoral.

El culto

En el capítulo “Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag”, Solanas, feminista radical de finales de los años sesentas quien intentó asesinar al pintor Andy Warhol y escribió el manifiesto SCUM (en el cual –entre otros temas- sugiere matar a todos los hombres) es interpretada por la actriz Lena Dunham.

Bruce, el personaje de Sagaz, se une al culto de Solanas debido a su enojo con el género masculino.

“Fue un personaje complicado, muy interesante y más que todo porque toca zonas emocionales que yo tenía muy bloqueadas”, comentó Sagaz sobre su personaje.

“Este personaje sufrió abuso físico, psicológico, sexual… no he vivido este tipo de abuso, pero viví algún tipo de abuso en mi infancia (bullying, que muchos hemos podido experimentar) y tuve que conectar con este tipo de sentimientos para ser más empático en lo que estaba viviendo Bruce”, añadió.

Prepararse para este personaje llevó a Sagaz a informarse sobre casos verídicos de ex miembros de las fuerzas armadas que vivieron abusos similares y que ahora pueden contarlo a pesar del dolor y la vergüenza.

Pero como Bruce “está muy dolido y enojado con el género masculino lo adoptan en este culto (SCUM) y forma parte de este grupo, pero acaba traicionando a las mujeres y siendo el asesino del Zodíaco, entonces no acaba bien mi personaje”, añade sobre el episodio que fue transmitido el martes 17 de octubre.

Y acaba tan sangrientamente mal, en la “normalidad” de AHS, que el actor recordó que su madre tuvo problemas para ver el trágico final de Bruce: “Ella me dijo: ¡No quiero ver a mi hijo muerto!”.

Además de la carga emocional y física que implicaba interpretar al personaje de Bruce, Sagaz añade que la participación en la séptima temporada le ayudó a comprender más sobre los cultos: “Me di cuenta que la gente se une a estos cultos por una necesidad de compañía, compartir una ideología, por sentirse muchas veces muy solo, por pertenecer y a veces se van por ideologías tan extremas que no hacen bien a nadie”.

Horror de televisión

Miguel Sagaz siente que interpretar a Bruce ha sido el papel más importante que le ha tocado interpretar en el género del drama.

Además, dice sentirse sumamente orgulloso de haber participado en “American Horror Story”, serie de horror de la cual ha sido fan desde el principio y de sus creadores, Ryan Murphy y Brad Falchuk.

Fan desde la primera temporada, el actor también tiene sus favoritas. “Me gustó mucho la temporada tres, que fue la de ‘Coven’, la de brujas y también me gustó mucho la de ‘Hotel’ con Lady Gaga”, comenta.

Y sobre la séptima (Culto, 11 episodios) en la que las historias se basaron en casos de la realidad añadió: “Eso es algo increíble de esta temporada, que los temas no vienen de temas sobrenaturales como las brujas o el vampiro, sino de la división de ideas, del extremismo ideológico de la gente y de la falta de comunicación que tenemos”.

Cada temporada se ha distinguido por una estética muy particular, y Sagaz, quien ha trabajado en programas como “Showbiz” de CNN y de Univisión en temas de moda, quedó impresionado con la producción de AHS, que se grabó en los estudios de Fox en Los Ángeles.

“En la moda y la escenografía y producción, o sea entrar a esos sets, mi personaje está en los años setentas, entonces todo está acogido a eso, el vestuario, la iluminación, es precioso, es increíble el trabajo”.

La actuación

Miguel Sagaz (México-España) se graduó con un Cum Laude en B.A en Estudios Teatrales (actuación) de Emerson College en Boston (MA).

En 2005 se mudó a Los Ángeles (CA). Ha participado en diversos comerciales para televisión, series de televisión como “CSI. NY”, “Will and Grace”, “Showbiz” de CNN, entre otros.

En cuanto a películas ha aparecido en “Navidad S.A.”, “No eres tú soy yo”, el filme corto “Waste Paper” y la serie dramática sobre la relación de gobierno y un poderosos cartel de droga “Estado de Gracia”.

Sagaz es también periodista y anfitrión de programas. Entre estas experiencias figura su propio E! Special “The Greatest Job in The World”, y haber sido el presentador del 24th Annual EVVY Awards, las nominaciones para los 57th Annual Emmy para CNN. Además ha actuado en obras teatrales y ha trabajado como director creativo y coreógrafo para bandas como Valery, La Nueva Banda Timbiriche y The Leftovers.

Actualmente, Netflix tiene en programación la película “Cherry Pop” en donde Sagaz interpreta a la drag queen puertorriqueña “Choriza”.

“Cherry Pop es todo el drama que pasa detrás de un bar de drag Queens, entonces, llega un nuevo integrante al bar a hacer su show por primera vez y le hacemos la vida imposible, y la dinámica entre estas reinas”, relata.

Sobre si continuará su carrera en el periodismo de entretenimiento o la actuación, Miguel Sagaz lo tiene claro: “Pues la verdad me gusta inclinarme más a la actuación, pero el periodismo me ha gustado siempre, yo vengo de familia de periodistas también, me gusta la comunicación; al final del día son maneras distintas de conectar con el público, pero lo que me apasiona de la actuación es que puedo interpretar personajes e historias que en la vida real no vivo”.

“American Horror Story: Cult” aún no está disponible en DVD-Blu-ray, pero puede adquirirse en HD o por capítulos por el momento.