Mauricio Martínez vive el Sueño Americano en “On your Feet!”

Mauricio Martínez, actor mexicano, está realizando su debut en Broadway como Emilio Estefan en la gira nacional del musical “On Your Feet!”, que llegará a San Antonio con ocho presentaciones: del 13 al 18 de marzo en el Majestic Theatre.

Del corazón de La Habana hasta las calles de Miami surgió un fenómeno cultural diferente a cualquier cosa que la industria de la música hubiera visto alguna vez en la década de 1970. “On your Feet!” es el nuevo musical de Broadway que sigue el viaje de Gloria y Emilio Estefan hacia el triunfo de su carrera, que incluye grandes con éxitos como “Rhythm Is Gonna Get You”, “Conga,” “1-2-3”. “Oye mi Canto”, “Mi Tierra” y “Get On Your Feet!”.

Cuando se presentó la oportunidad de hacer el personaje de Emilio Estefan, Martínez estaba ocupado desempeñando su carrera en México haciendo teatro, musicales, discos y telenovelas.

El director de casting del musical “On Your Feet!” en Nueva York le envió un email al manager de Martínez en México para información de la audición para el papel de Emilio Estefan.

“Tuve mi audición en el verano de 2016 y todo es historia. Hice mi audición y conocí a Emilio y a Gloria, al director Jerry Mitchell y al coreógrafo Sergio Trujillo”, contó Martínez a La Prensa.

“Meses después me hicieron la oferta oficial para integrarme, primero como protagonista en Broadwa, para cerrar la temporada y hacer las últimas semanas en Nueva York y, después, protagonizar la gira nacional”, recordó.

Para entrar en el personaje de Emilio, Martínez tenía al verdadero Emilio Estefan a su lado. Entre más tiempo Martínez conocía a Emilio, más lo veía como un mentor que toma este proyecto muy en serio.

Martínez también hizo su investigación leyendo la biografía de Emilio Estefan y sobre la historia de Cuba durante los años 50s. También escuchó la música de Miami Sound Machine, la agrupación original que formaron Emilio y Gloria Estefan en 1975, y la música de Gloria.

“La gran ventaja es que Emilio existe y que está vivo. No solo es productor de la obra, la cuida come si fuera su bebé”, continuó Martínez. “Es realmente un amor paternal que le tiene a la obra. Gloria también estaba muy cerca al proyecto y eso me ha servido mucho a mí en la interpretación de Emilio”.

Gloria Estefan ha vendido más de 100 millones de discos y ha llenado estadios en todo el mundo con sus conciertos.

Emilio y Gloria Estefan han ganado juntos 26 Grammy Awards, pero su música es solo la mitad de la historia.

El dúo

Martínez añadió que podía hacer un gran trabajo sin la colaboración de su co estrella Christie Prades, quien desempeña el personaje de Gloria Estefan. El trabajar con Prades fue fácil y profesional en opinión de Martínez.

La química entre ellos en el escenario solo sigue mejorando en cada actuación. Para el actor mexicano existe mucho respeto dentro y afuera del escenario, donde pueden establecer una gran conexión cuando practican durante los ensayos y cuando están de viaje.

“Me han preguntaron después del show que si somos pareja o novios y nos da mucha risa cuando decimos no. La química así se mostró en los ensayos, en el que conoces tus compañeros y tienes semanas trabajando y estableces la conexión y la química que va existir”, contó el actor mexicano.

“Lo bueno es que cuando estás haciendo una gira es que viajamos más juntos, entonces cada vez nuestra relación en el escenario es mejor y cada vez que estamos enamorados”.

Investigar la vida de Emilio y establecer la química con Prades, le hace a Martínez estar listo para presentar a San Antonio “On Your Feet!”.

La gira incluye una historia donde Martínez y Prades cantan en dos idiomas la historia del Sueño Americano y de dos migrantes cubanos que lograron conquistar el mundo musical y traspasar fronteras donde lucharon por sus sueños y sus convicciones.

“Yo quiero que la audiencia se contagie de esta gran celebración que es este musical. Es la primera vez en la historia de Broadway que en un musical tenemos 99 por ciento latinos en el escenario contando una historia de latinos”, concluyó Martínez.

“Creo que todos los latinos, todos los migrantes, los extranjeros, los hispanos que se han venido a este país a buscar un sueño se van a sentir muy identificados con esta historia, que es la historia de todo nosotros, con música en vivo”.

“On your Feet!” abre con actuaciones a las 7:30 p.m. de martes a jueves; 8 p.m. el viernes; 2 y 8 p.m. el sábado y a las 2 y 7:30 p.m. el domingo.

Los boletos para “On Your Feet!” comienzan en $35 y se pueden adquirir en línea a través de www.ticketmaster.com llamando a Ticketmaster al (800) 982-ARTS (2787) o visitando la taquilla del Teatro Majestic. Para más información, por favor visite www.MajesticEmpire.com.