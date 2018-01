La historia de los “Horse Soldiers” en “12 Strong” a partir del 19 de enero

Una nueva película sobre las tropas americanas en Afganistán está por estrenarse: “12 Strong”.

Encabezada por Chris Hemsworth, bien conocido por sus roles como Thor y The Avengers, “12 Strong” es un drama de acción que narra la historia de los “Horse Soldiers”, un equipo de las Fuerzas Especiales que debe realizar una peligrosa misión en Afganistán días después del 9/11.

Esta película está basada en el libro “The Horse Soldiers: The Extraordinary Story of a Band of US Soldiers Who Rode to Victory in Afghanistan” del escritor Doug Stanton sobre los miembros del 5th Special Forces Group (5SFG) de Ft. Campbell, Kentucky. El libro fue publicado en 2009.

“12 Strong” se desarrolla en los días siguientes al 9/11 cuando un equipo de las Fuerzas Especiales, lideradas por su nuevo capitán, Mitch Nelson (Hemsworth), es elegido para ser las primeras tropas enviadas a Afganistán a una misión extremadamente peligrosa. Allí, en las escarpadas montañas, deben convencer al General Dostum (Navid Negahban) de la Alianza del Norte a juntar fuerzas para pelear contra su adversario común: los Talibanes y sus aliados de Al Quaeda. Además de vencer la mutua desconfianza y la gran división cultural, los americanos –acostumbrados al teatro de guerra- deben adoptar las rudimentarias tácticas de los soldados a caballo afganos. Pero, a pesar de su no tan fácil alianza, los nuevos aliados encaran abrumadoras pronósticos: un enemigo con una mayor número de guerreros y armas y que no toma prisioneros.

El elenco de “12 Strong” está compuesto por actores y actrices con experiencia en películas de guerra. Además de Hemsworth y Michael Shannon, formarán parte del equipo de las Fuerzas Especiales: Michael Peña (“The Martian, “Ant-Man”, “Fury”), Trevante Rhodes (“Moonlight”), Geoff Stults (“Only the Brave”), Thad Luckinbill (“Only the Brave”), Austin Stowell (“Bridge of Spies”), Ben O’Toole (“Hacksaw Ridge”), Austin Hebert (“Jack Reacher: Never Go Back”), Kenneth Miller (“Whiskey Tango Foxtrot”), Kenny Sheard (“13 Hours”) y Jack Kesy (TV’s “The Strain).

También participarán Navid Negahban (“American Sniper,” TV’s “Homeland”), Laith Nakli (“24: Legacy”), Fahim Fazli (“American Sniper”), Numan Acar (“Homeland”), Elsa Pataky (the “Fast & Furious” films), William Fichtner (“Black Hawk Down,” “Armageddon”) and Rob Riggle (“The Daily Show with Jon Stewart”, “The Hangover”).

La película está dirigida por Nicolai Fuglsig y es producida por Jerry Bruckheimer (“Pirates of the Caribbean”, “Black Hawk Down”), junto con Molly Smith, Trent Luckinbill y Thad Luckinbill (“La La Land,” “Sicario”).