Chef Claudia Sandoval promete sorpresas y exigencia culinaria en “Masterchef Latino” de Telemundo

Para este 2018 la cadena hispana de Telemundo estrenará un nuevo programa: “Masterchef Latino”, el cual uno podrá disfrutar con su familia los domingos por la tarde.

Este nuevo programa contará con tres jueces: Chef Ennio Carota, Chef Benito Molina y la Chef Claudia Sandoval. El show será conducido por Aracely Arámbula.

La Chef Claudia Sandoval nació y reside en San Diego, CA. Tiene ascendencia mexicana por parte de su madre. Tras haber tenido a su hija –con el tiempo– Sandoval se dio cuenta que quería darle un mejor estilo de vida; por eso decidió entrar a la competencia “Masterchef”.

Tras haber ganado la sexta temporada de “Masterchef”, Sandoval publicó su primer libro: “Cocina de Claudia: A Taste of México”. Tiene, además, una compañía de consultoría culinaria llamada “Claudia’s Cocina” y ahora será juez del nuevo programa de Telemundo. Aunque su camino no ha sido fácil, la joven quiere que otros vean que todo en esta vida es posible cuando se trabaja duro.

En una entrevista telefónica con la chef mexicana, Claudia Sandoval nos habló sobre el camino que ha recorrido para llegar adonde está y lo que el público puede esperar de “Masterchef Latino”.

“Cuando decidí entrar en la competencia de Masterchef pues yo era una mamá soltera tratando de reiniciar mi vida y pues había pasado unas cosas muy turbulentas en mi vida personal. Iba de tras de un sueño que siempre he tenido porque mi abuela y mis tías han tenido restaurantes en Mazatlán y Tijuana. Mi papá, quien es mi padrastro, fue chef por 20 años, entonces yo ya venía con esa esperanza de algún día abrir un restaurante mexicano aquí en San Diego y así poder cocinar comidas que hacían mis abuela, mis tías”, recordó Sandoval.

Para la chef sus maestros, en cuanto a la cocina mexicana, han sido su mamá, tías, abuela y su padrastro; pero en cuanto a la cocina profesional todo lo aprendió en Masterchef o como a ella le gustar llamarle: un “bootcamp” culinario.

“Yo le llamó un “bootcamp” culinario, porque en las mañanas no sabes que va a pasar; te levantas súper temprano, a veces te gritan, pero al final sales aprendiendo de todo y la verdad es que yo le debo mucho de lo que he aprendido de cómo se maneja una cocina profesional. Todo eso definitivamente lo aprendí de todos los jueces de Masterchef”, continuó Sandoval.

“Cocina de Claudia: A Taste of México”

Su libro “Cocina de Claudia: A Taste of México”, el cual ha tenido mucho éxito, es para Sandoval más que un recetario; es un libro lleno de muchas anécdotas a través de su vida.

“¡Estoy muy orgullosa del libro! Para mí el libro es algo muy personal, siempre he querido un libro. Ese libro tiene muchas anécdotas que yo quise compartir porque no solo quería un libro de ‘ve estas son mis recetas favoritas’, sino quería explicar el por qué las incluí”.

Una de las recetas favoritas de la autora, la cual comparte en su libro, es la de la carne de puerco en salsa verde.

“Una de mis recetas favoritas es la carne de puerco en salsa verde. En el libro explico la primera vez que mi papá me dijo que (el platillo) sabía al de mi mamá y yo me di la vuelta y lloré porque me dio mucho orgullo; porque para que una persona te diga ‘oye, sabe igual al de tu mamá’, eso es algo que uno aspira toda su vida, el poder recrear esos sabores de su abuela, de su mamá, entonces que yo lo haya podido hacer es un gran logro”, contó Sandoval.

Como ganadora de la sexta temporada de “Masterchef”, la chef mexicana asegura que ha ganando muchas cosas, pero de las cosas que no tienen precio son los mensajes que recibe de padres solteros, ya sean mamás o papás que –gracias a ella– se han inscrito a alguna escuela culinaria.

“Hay veces que uno se da por vencido antes que se de la oportunidad. En la introducción de mi libro yo específicamente hablo de eso, porque yo, hasta que me subí al tren para irme a LA, yo todavía decía: ‘soy mala madre, no puedo dejar a mi hija por tres meses’ y ahora me pongo a pensar que si no me hubiera subido a ese tren mi vida no hubiera cambiado. Es muy importante tener el coraje de decir ‘me voy a dar esa oportunidad y arriesgarme’. Mucha gente me ha dicho que no, pero ahora hasta voy a ser juez en Masterchef Latino”.

Masterchef Latino

Al preguntarle sobre su papel cómo jueza en el nuevo programa de Telemundo, “Masterchef Latino”, Sandoval nos dice que el público espera que ella sea la “buenota”, pero nos asegura que el programa estará lleno de muchas sorpresas, muchos retos nuevos, van a ver taquitos de comida también van a ver muchos “tacos de ojo”. Viene una temporada, la cual, uno no se puede perder.

“La gente espera que yo sea así como la buenota, pero la verdad es que yo vengo de la escuela del Chef Ramsay. Así que hay que esperar mucha exigencia y la verdad es que yo voy a ser estricta cuando se necesite serlo y dar apoyo cuando se necesite. Pero la verdad nadie tiene ninguna excusa porque yo he estado ahí, a mí nadie me la puede contar porque yo ya sé de dónde vienes, como dicen de dónde tú vienes yo ya he caminado”.

Asimismo, Sandoval explica lo que busca en el o la ganadora de esta primera temporada.

“Yo quiero una persona que sea muy apasionada, humilde, que no entre a la cocina que lo sabe todo. Porque es muy importante tomar todos los consejos y las criticas. Una persona que tome la iniciativa de estudiar de querer crecer porque una persona puede tomar una critica bien pero si no toma tiempo para practicarlo, para estudiar, para mejorarlo, para memorizárselo y todo eso pues de nada le sirve una critica”, añadió Sandoval.

Para finalizar la entrevista telefónica, la chef nos contó un poquito sobre cómo fue trabajar con sus compañeros, el Chef Benito, Chef Carota y con la actriz mexicana Aracely Arámbula.

“La verdad fue genial trabajar con ellos, pero no te creas, a veces nos peleábamos y fue algo muy interesante porque las perspectivas eran diferentes. Somos una bola de amor en Año Nuevo nos estuvimos mandando mensajes de whatsap”, concluyó la chef mexicana.

“Masterchef Latino” se estrena el 14 de enero a las 8/7 C por Telemundo.