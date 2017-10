Christina Aguilera dará homenaje a Whitney Houston en American Music Awards

Con ocasión del 25 aniversario de la película “The Bodyguard”, Christina Aguilera interpretará un popurrí con las canciones más populares de la película como un homenaje a Whitney Houston en la próxima edición de los 2017 American Music Awards (AMA).

La película, interpretada por Whitney Houston y Kevin Costner, fue estrenada el 25 de noviembre de 1992.

En su carrera, Whitney Houston ganó 22 American Music Awards y ha sido la cantante más premiada de la historia, incluyendo 8 AMAs en ese mismo año.

Por su parte, Christina Aguilera ha ofrecido varias presentaciones en los American Music Awards desde el inicio de su carrera. En su escenario ha interpretado temas como “Genie in a Bottle”, “What a Girl Wants”, “Dirrty”, “Keeps Gettin’ Better” y “Say Something”.

La actriz Viola Davis presentará Aguilera y su homenaje a Whitney Houston durante la ceremonia que se transmitirá en vivo desde el Microsoft Theater en Los Ángeles el domingo 19 de noviembre a las 9:00 p.m. C

“Me siento honrada de participar en un tributo tan especial de una banda sonora que ha sido una gran inspiración no solo en mi vida personal y profesional, sino en innumerables cantantes aspirantes, llegando a amantes de la música en todo el mundo e influyendo en la historia”, dijo Christina Aguilera.

“Rendir tributo a la inigualable Whitney Houston es una bendición y estoy agradecida de celebrar el espíritu de sus canciones. Me siento eternamente afortunada de haberla conocido personalmente, dentro y fuera del escenario. Mi profundo agradecimiento por su amabilidad hacia mí cuando solo estaba empezando en esta industria, su gentileza, generosidad, humanidad y belleza, estuvo a la altura de todo lo que podía haber esperado al conocer a mi ídolo y guardaré siempre un increíble recuerdo de ella”, agregó la intérprete.

Lanzado el 17 de noviembre de 1992, The Bodyguard: Original Soundtrack Album fue el primer álbum (verificado por SoundScan) en vender más de un millón de copias en su primera semana, ganó el Grammy a Album of the Year, ha vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo y es la banda sonora que ha logrado el mayor número de ventas de la historia.

“El Guardaespaldas” marcó el debut de Whitney Houston como actriz, mientras que la banda sonora se convirtió en uno de los discos con mayores ventas de la historia, gracias en parte a la interpretación de Whitney con “I Will Always Love You”.

Legacy Recordings está celebrando su 25 aniversario con el lanzamiento de “Whitney Houston – I Wish You Love: More From The Bodyguard” el 17 de noviembre de 2017, que incluye escenas nunca vistas de The Bodyguard Tour (1993-1995); versiones alternativas de las grabaciones de audio para la película; versión remix de “I’m Every Woman”; ilustraciones y más.

Dick Clark Productions y ABC también anunciaron que durante la entrega de los premios se le entregará el galardón “American Music Award for Lifetime Achievement” a la leyenda musical Diana Ross, en reconocimiento a su extensa carrera y sus numerosas contribuciones a la industria del entretenimiento y la cultura popular.

Los artistas que lideran las nominaciones de los s “2017 American Music Awards ” son: Bruno Mars con ocho nominaciones, entre ellas Artist of the Year, Video of the Year, y Favorite Male Artist – Pop/Rock. The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y The Weeknd empataron con cinco nominaciones cada uno, mientras que Justin Bieber, Daddy Yankee y Luis Fonsi recibieron cuatro nominaciones cada uno. Además, Keith Urban obtuvo tres nominaciones, y Rihanna y Halsey obtuvieron dos nominaciones cada una.

Los ganadores de los American Music Awards son votados en su totalidad por fans. La votación está abierta en todas las categorías, excepto New Artist of the Year presented by T-Mobile y Collaboration of the Year presented by Xfinity, que se abrirá el miércoles 1 de noviembre.

Los patrocinadores de los “2017 American Music Awards” incluyen Comcast’s Xfinity y T-Mobile. Sus socios de medios incluyen Cumulus Media/ Westwood One y Music Choice.