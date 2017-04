Resident Evil: The Final Chapter en DVD- Blu-ray para mayo

Resident Evil: The Final Chapter, la sexta y última entrega de la franquicia convertida en todo un fenómeno mundial, debuta en digital el 2 de mayo y en 4K Ultra HD™/Blu-ray™ Combo Pack, Blu-ray™ y DVD el 16 de mayo de la mano de Sony Pictures Home Entertainment.

Milla Jovovich (de la saga Resident Evil) regresa como Alice, una icónica asesina de zombis que se ve obligada a volver a la Colmena (The Hive), el lugar en el que se origina su historia.

La Umbrella Corporation está reagrupando a los muertos vivientes para ejecutar un golpe final contra los supervivientes del apocalipsis y Alice debe impedir la extinción completa de la raza humana antes de que sea demasiado tarde.

Además de Jovovich, regresan de nuevo a la franquicia otros rostros ya conocidos: Ali Larter (Final Destination), Shawn Roberts (Resident Evil: Retribution) e Iain Glen (“Game of Thrones”). Entre los nuevos miembros del reparto están Ruby Rose (“Orange is the New Black”), Eoin Macken (“The Night Shift”) y William Levy (The Single Moms Club).

El lanzamiento de Resident Evil: The Final Chapter en Blu-ray, 4K Ultra HD, DVD y digital viene con contenido adicional, incluyendo dos cortometrajes con escenas entre bastidores: En “Explore the Hive”, los seguidores desarrollarán un mejor entendimiento del Hive y de los obstáculos que Alice y su equipo atraviesan para salvar a la humanidad; y en “The Badass Trinity & The Women of Resident Evil”, las heroínas hablan de la labor que a través de sus papeles desempeñan para empoderar a todas las mujeres.

El contenido adicional en los lanzamientos en Blu-ray, 4K Ultra HD y digital incluye: un adelanto de la película animada en CG Resident Evil: Vendetta, que será estrenada en breve; un cortometraje que explora los “Stunts & Weaponry” (escenas peligrosas y armamento) más destacados de la película; y “Retaliation Mode”, que le permite al espectador prolongar su experiencia cinematográfica en el hogar.

El televidente puede activar el “Retaliation Mode” y disfrutar de 30 minutos adicionales con Milla Jovovich y el director Paul W.S. Anderson, que desgranarán las escenas clave de la película y hablarán del mundo de Resident Evil.