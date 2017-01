Nominados a los Premios Oscar 2017

Esta semana la Academia de Cine de Hollywood anunció a los nominados para llevarse los Premios Oscar 2017. La ceremonia será llevada a cabo el 26 de febrero en el Dolby Theater en Hollywood.

En la edición número 89 de los premios de la Academia, la película más nominada es “La La Land”, una película protagonizada por Emma Stone, nominada este año a Mejor Actriz, y Ryan Gosling, nominado a Mejor Actor.

“La La Land” fue escrita y dirigida por Damien Chazelle, nominado a Mejor Director y Mejor Guion. La película es la historia de Mia (Stone), una aspirante a actriz, y de Sebastian (Ryan Gosling), un músico de jazz, quienes batallan día a día para sobrevivir en una ciudad conocida por romper sueños y corazones. La historia está desarrolla en Los Ángeles en el tiempo presente. “Es un musical sobre el día a día que explora la alegría y el dolor de perseguir tus sueños”, define su sitio web.

A continuación algunos nominados.

Mejor Película

“La La Land”, “Hidden Figures”, “Arrival”, “Manchester by the Sea”, “Fences”, “Hacksaw Ridge”, “Lion”, “Moonlight”, “Fences”, “Hell or High Water”.

Mejor Actriz

Isabelle Huppert por “Elle”, Ruth Negga por “Loving”, Natalie Portman por “Jackie”, Emma Stone por “La La Land” y Meryl Streep por “Florence Foster Jenkins”.

Mejor Actor

Viggo Mortensen por “Captain Fantastic”, Denzel Washington por “Fences” , Casey Affleck por “Manchester by the Sea”, Andrew Garfield por “Hacksaw Ridge” y Ryan Gosling por “La La Land”.

Mejor Actor de Reparto

Mahershala Ali por “Moonlight”, Jeff Bridges por “Hell or High Water”, Lucas Hedges por“Manchester by the Sea”, Dev Patel por “Lion” y Michael Shannon por “Nocturnal Animals”.

Mejor Actriz de Reparto

Viola Davis por “Fences”, Naomie Harris por “Moonlight”, Nicole Kidman por “Lion”, Octavia Spencer por “Hidden Figures” y Michelle Williams por “Manchester by the Sea”.

Mejor Director

Kenneth Lonergan por “Manchester by the Sea”, Denis Villeneuve por “Arrival”, “Mel Gibson por “Hacksaw Ridge”, Damien Chazelle por “La La Land”, Barry Jenkins por “Moonlight”.

Mejor Película Extranjera

“Land of Mine”, “A Man Called Ove”, “The Salesman”, “Tanna” y “Toni Erdmann”.

Mejor Film Animado

“Kubo and the Two Strings”, “Moana”, “Zootopia”, “The Red Turtle”, “My Life as a Zucchini”.

Mejor Canción Original

“Audition (The Fools Who Dream)” de “La La Land”, “Can’t Stop the Feeling” de “Trolls”, “City of Stars” de “La La Land”, “The Empty Chair” de “Jim: The James Foley Story” y “How Far I’ll Go” de “Moana”.

Mejores Efectos Especiales

“Deepwater Horizon”, “Doctor Strange”, “The Jungle Book”, “Kubo and the Two Strings” rogue One: A Star Wars Story”.

