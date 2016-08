La aventura no animada “The Jungle Book” ahora en la pantalla chica

El público se sintió cautivado por la épica aventura no animada de Disney “The Jungle Book”, que ha recaudado más de $911 millones de dólares en las taquillas a nivel mundial hasta el momento.

Aclamada por la crítica, la nueva e impactante nueva versión de Jon Favreau del clásico animado de Walt Disney está disponible en Digital HD y Disney Movies Anywhere , y en Blu-ray Combo Pack, DVD y On-Demand el 30 de agosto.

Adéntrate en el detrás de escena de esta aventura con el material adicional, que revela la innovadora tecnología cinematográfica que se usó para crear el exuberante y envolvente mundo de la selva y los personajes. Sigue el viaje del único actor en pantalla de la película, el carismático principiante Neel Sethi (Mowgli).

Sumérgete en un franco y gracioso comentario de audio escena por escena junto al director Jon Favreau y conoce al reparto de voces estelares que ayudaron a que los pintorescos personajes de la película cobraran vida, así como a los músicos que acentuaron la aventura con una majestuosa composición musical.

El reparto estelar incluye a Bill Murray (“Lost in Translation”) como la voz de Baloo; Sir Ben Kingsley (“Learning to Drive,” “The Walk”) como Bagheera y Lupita Nyong’o (“12 Years a Slave,” “Star Wars: The Force Awakens”) como la voz de la madre loba, Raksha. Scarlett Johansson (“Avengers: Age of Ultron”) da vida a Kaa; Giancarlo Esposito (“Breaking Bad”) ofrece la voz del líder de la manada de lobos, Akela; Idris Elba (“Beast of No Nation”) ruge en la voz de Shere Khan; y Christopher Walken (“The Deer Hunter”) presta su emblemática voz a King Louie.

Dirigida por Jon Favreau (“Iron Man”, “Iron Man 2”, “Chef”), y producida por Favreau y Brigham Taylor (productor ejecutivo de “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, “Tomorrowland”), “The Jungle Book” es una nueva aventura épica con actores reales que está basada en los relatos atemporales de Rudyard Kipling e inspirada en la clásica película animada de Disney de 1967.

Sigue la historia de Mowgli (Neel Sethi), un cachorro humano que fue criado por una familia de lobos. Pero Mowgli descubre que ya no es bienvenido en la selva cuando el temible tigre Shere Khan (Idris Elba), que carga con las cicatrices causadas por el Hombre, promete eliminar a todo lo que considere una amenaza.

La música de la película, compuesta por John Debney (“Elf”, “Iron Man 2”), ganador del Emmy y nominado a los premios Oscar, BAFTA y Annie, ofrece un clásico sonido orquestal acentuado por instrumentos étnicos y rinde homenaje a la película original al destacar fragmentos de las canciones clásicas que todos conocemos y adoramos.

La versión en 3D de The Jungle Book estará disponible más adelante este año.