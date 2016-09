Ahora en DVD

By laprensa

Tweet on Twitter

Share on Facebook

“Compadres”

Los protagonistas de “Compadres” son dos compadres atípicos, que forman un equipo ganador en esta comedia de acción cargada de emociones de alto voltaje y risas escandalosas. Duro como las uñas, el policía mexicano Garza (Omar Chaparro) irá en pos de la justicia después de que un despiadado capo le tienda una trampa y secuestre a su novia (Aislinn Derbez). Pero, para ello, necesitará la ayuda de un hacker estadounidense de 17 años llamado Vic (Joey Morgan). A pesar de las diferencias culturales entre ambos, el inquebrantable policía y el empollón informático se apresurarán para derrotar al líder criminal mientras un agente del FBI (Eric Roberts) les sigue la pista. “Compadres” está catalogada R por violencia y lenguaje. Viene con subtítulos en inglés y español. 112 minutos. De Draco Films S.A. y Pantelion/Lionsgate.

“Now You see me 2”

“The Four Horsemen” (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Lizzy Caplan) regresan en un año después de burlar al FBI y ganar la atención del público con sus espectáculos de magia al estilo Robin Hood. Los cuatro ilusionistas regresan para exponer las prácticas poco éticas del magnate de la tecnología Walter Mabry (Daniel Radcliffe), un prodigio en la tecnología que amenaza al grupo de ilusionistas para sacar provecho de su atraco más imposible hasta la fecha. La única opción que tienen es realizar un último gran truco sin precedentes para limpiar sus nombres y descubrir a la mente maestra que está detrás de todo. El DVD incluye la película con comentario de su director (Jon Chu) y Behind the Scenes. 129 minutos. PG-13.