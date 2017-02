“Desierto” en Blu-Ray/DVD

“Desierto”, la película protagonizada por Gael García Bernal y Jeffrey Dean Morgan, sobre la peligrosa travesía a través del desierto fronterizo de un grupo de indocumentados mientras un tirador los acecha llega a Blu-Ray/DVD este fin de semana.

La película es dirigida por Jonás Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón (quien es el productor de la película).

“Desierto” compitió por México por una nominación para Mejor Película de Habla no Inglesa para los Premios Oscar 2017.

La cinta está catalogada R por fuerte violencia y lenguaje.

La idea del proyecto nació hace diez años cuando Alfonso Cuarón, escritor, editor y director de “Desierto” viajaba por Arizona y empezaba a hablarse más fuertemente de las leyes anti migrantes en ese estado.

La Prensa conversó con Alfonso Cuarón en octubre de 2016 previo al estreno de la película en los Estados Unidos.

“Para mí más que el tema migratorio más bien era una película de odio, el odio hacia el otro, el que es distinto a nosotros y pues me planteé hacer esta película. Sí me interesaba hacer una propuesta distinta, ya habido muchas sobre el tema sobre el tema migratorio, muchas que yo admiro mucho, muy buenas…”, comentaba en ese entonces Cuarón.

Pero añadió: “A mí con ‘Desierto’ lo que me interesaba no era ser periodístico ni documental… me interesaba llegar a un público más grande, a un público que no le interesa hablar de estos temas, ni está de acuerdo con la temática y fue cuando se me ocurrió la idea de disfrazar los temas de una manera como de película de acción…”.

Como material extra de Blu-ray/DVD, la película viene comentada por su director, Alfonso Cuarón.

Duración: 1 hora, 29 minutos.