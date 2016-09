“Coney Island” y el deseo liberador del entretenimiento

¿Y cómo era tu parque de diversiones favorito en tu infancia? era la pregunta que tintineaba en mi cabeza cuando finalicé el segundo recorrido por la exhibición del Museo de Arte McNay “Coney Island: Visions of an American Dreamland, 1861-2008”.

La exhibición cierra el próximo 11 de septiembre, pero San Antonio tiene todavía una semana para visitar este despliegue de pinturas, fotografías, publicaciones, pancartas, filmes, artefactos arquitectónicos y objetos tangibles como caballitos de carrusel o ruedas de la fortuna de este emblemático parque de diversiones, que ubicado al sur de Brooklyn (NY) se convirtió en un símbolo cultural del país.

La gran boca del colorido payaso, que es la puerta a la exhibición, se abre para llevar al visitante a un mundo de objetos que permiten comprender lo que era el mundo del entretenimiento de Coney Island. Pudiéndose así interpretar su propio desarrollo como la meca del mundo del entretenimiento de masas y comprender cómo reflejaba los momentos históricos que el país atravesaba.

Así, divida en cinco secciones “Down at Coney Isle (1861-1894)”, “The World Greatest Playground (1865-1929)”, “The Nickel Empire (1930-1939)”, “A Coney Island of the Mind (1940-1961)” y “Requiem for a Dream (1962-2008)” se recorren los 150 años de Coney Island, desde que inició como un resort de playa para las clases acomodadas de Nueva York hasta el cierre de Astroland, su último parque de diversiones en conjunto con el declive urbano del área.

Si bien la exhibición trae implícita la idea del juego no es una exhibición de juegos. Una de sus ideas principales es que expone o hace al espectador analizar lo que ha sido el concepto del entretenimiento en los parques de diversiones.

En Coney Island se podía tomar un baño en la playa, disfrutar los teatros y malabaristas ambulantes, experimentar la adrenalina de los más avanzados juegos mecánicos, deleitarse con el espectáculo de luces de miles de bombillos por la noche, disfrazarse, tomar parte de un desfile, beber, bailar, admirarse de la arquitectura de los parques de diversiones, incluso pagar por ver espectáculos que degradaban a personas con discapacidades o deformidades (los freak shows, aceptados en la época) o de la explotación de los animales exóticos amaestrados, a tal punto de llegar a la increíble crueldad, como la electrocución pública de la elefante Topsy.

“Coney Island” es una exhibición para todas las edades; sin embargo, al mostrar filmes de la época como “Freaks” (1932) y la electrocución pública de la elefante se pide cautela a los padres que la visitan con sus hijos por el fuerte contenido de las imágenes, pero que –de acuerdo a la curaduría de la exhibición– aunque desagradable en la actualidad forman parte innegable de la historia del parque pues refleja las ideas de la época.

El entretenimiento que ofrecía Coney Island fascinaba a las multitudes. Por tal razón, la investigación insiste en el gran carácter democrático de la experiencia Coney Island ofrecía desde sus playas hasta sus parques de diversión más famosos: Steeplechase, Luna Park, Dreamland y Astroland.

A través de las pinturas, fotografías, poemas y música se descubre que todas las clases sociales y personas de diferente procedencia étnica (inmigrantes) y de orientación sexual tenían oportunidad de divertirse, olvidarse de los pesados días de trabajo, invertir dinero en diversión y encontrar romance.

Los visitantes se daban permiso de romper (amparados en la idea de libertad que genera el entretenimiento) de alguna forma los esquemas racistas y clasistas de la época, desbocar sus pasiones, entrar a un mundo de fantasía aunque sea por un día en los tiempos de la Gran Depresión, soñar con ir a las estrellas, escapar del mundo en guerra (durante la Segunda Guerra Mundial).

Pero este carácter “libertino” también fue criticado por muchos describiéndolo en algún momento como la “quimera del placer”.

Hay tantos temas que evoca esta exposición como las técnicas agresivas de publicidad de entretenimiento, el patriotismo que evocaba el parque, arquitectura e ingeniería de parque de diversiones, corrientes artísticas en boga en la época de su esplendor como el futurismo italiano, impresionismo, expresionismo, que tomaría, literalmente, un libro para abarcarlas. Por tal razón, el catálogo de la exhibición es igualmente fascinante.

Simplemente titulado “Coney Island” presenta en detalle –con incluso piezas que no están expuestas en el museo– la extensa investigación realizada por Robin Jaffee Frank, curadora de la exposición.

“Coney Island: Visions of an American Dreamland, 1861-2008” es organizada por el Wasdworth Atheneum Museum of Art. Estará en exhibición en el McNay Art Museum (6000 North New Braunfels Avenue, San Antonio, TX 78209) hasta el 11 de septiembre.

